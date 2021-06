„Wir Jugendliche sind die Zukunft des Landes und sollten mehr gehört werden“, appelliert Christoph Rodler, Korneuburg-Bezirkskoordinator der jungen liberalen NEOS Niederösterreich (JUNOS NÖ). Vor allem Jugendliche litten unter den Beschränkungen im öffentlichen sowie im privaten Leben während der Corona-Pandemie. "Das Treffen von Freundinnen und Freunde war weder in der Schule noch in den eigenen vier Wänden möglich und das obwohl Jugendlichen die geringste Gefahr einer schweren Corona-Infektion haben", führt er aus.

Aus diesem Grund fordern die Vertreter der Jugendorganisation der NEOS die Wiederbelebung oder Errichtung eines Jugendgemeinderats in den Gemeinden des Bezirks Korneuburg. "Dieser wäre ein wichtiger Schritt, um Kindern und Jugendlichen mehr Mitbestimmung zu geben", ist Rodler überzeugt. Derzeit fehle es auf politischer Ebene an Mitspracherecht und Aufmerksamkeit.

Um auf die "vergessene Generation" hinzuweisen, veranstaltet JUNOS die „Tour der Freiheit“, welche durch das ganze Land führt und jeden Samstag Halt in einem anderen Bezirk macht. Die große Eröffnung der Tour findet am 3. Juli um 15 Uhr am Hauptplatz Korneuburg mit einem Spritzerstand statt.