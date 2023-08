Bezirk-JVP will starke Stimme der Jugend sein

Mit so vielen jungen Leuten wie möglich ins Gespräch kommen, um eine starke Stimme für die Jugend zu sein - das ist das erklärte Ziel der JVP-NÖ-Anpacken-Tour, die auch im Bezirk Korneuburg Station machte. „Wer deutlich sprechen will, muss vorher aufmerksam zuhören“, ist sich JVP-NÖ-Bezirksobmann Marcus Dostal bewusst. Station der JVP-Funktionäre war das Beer-Pong-Turnier der JVP Langenzersdorf.

„Von dort konnten wir viele junge Anliegen mitnehmen“, erzählt Dostal. Das Feedback der Jugend sei sehr positiv gewesen. „Die Gemeinschaft, die Vereine und grundsätzlich die Vernetzung funktionieren sehr gut“, so die Bilanz des Obmanns. Vor allem die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung wurden gelobt. „Das Gesprächsklima war sehr offen“, betont Dostal. Von den JVP-Funktionären wurde der Wunsch nach mehr Mitsprache der Basis in Richtung Landesebene geäußert.

Im Bezirk Korneuburg gibt es derzeit JVP-Gruppen in Bisamberg, Langenzersdorf, Korneuburg, Stockerau, Sierndorf, Gerasdorf und Hagenbrunn. Für Dostal steht die gute Vernetzung der Ortsgruppen im Vordergrund. Eine neue Ortsgruppe könnte es bald in Niederrußbach geben, kündigt er an. Wobei Dostal in erster Linie die bestehenden Gruppierungen stärken will: „Wir lassen uns mit der Gründung von neuen Gruppen Zeit. Wir wollen nachhaltige Strukturen.“