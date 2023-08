Korneuburger Gemeindewohnungen sind fertig

Am 19. September ist es endlich so weit: Das K2-Wohnungsprojekt geht in die finale Phase und die Schlüssel werden an die Bewohner in der Kreuzensteinerstraße 2-4 überreicht. Mit dem Wohnbauprojekt wurden neue leistbare und barrierefreie Gemeindewohnungen geschaffen. Das Projekt umfasst insgesamt 43 Wohneinheiten, darunter drei Notunterkünfte und 40 Wohneinheiten mit einer Größe zwischen 23 und 92 Quadratmetern. Die Wohnungen verfügen über Garten, Loggia, Balkon, Terrasse und Tiefgaragen-Parkplätze.

Die gesamte Anlage wurde nach modernen ökologischen Standards in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung errichtet. Alle Wohneinheiten sind bereits vergeben. Vizebürgermeisterin und Wohnungsreferentin Helene Fuchs-Moser hält alle drei Wochen einen Wohnungssprechtag mit einer durchschnittlichen Teilnahme von 30 Wohnungswerbern ab.

Die Bauarbeiten für K2 begannen im Februar 2022 und dauerten rund 18 Monate. Die Baukosten belaufen sich auf 6.768.000 Euro und wurden durch Fördermittel des Landes Niederösterreich und von der Stadtgemeinde Korneuburg finanziert. Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser zeigt sich erfreut: „Wir sind sehr stolz, dass wir gemeinsam mit allen Fraktionen dieses Projekt umsetzen konnten. Auf die offizielle Übergabe dieser wunderschönen modernen Wohnungen an die glücklichen Mieterinnen und Mieter freuen wir uns sehr.“

Bei dem Projekt hat die Stadtgemeinde Korneuburg gemeinsam mit dem Land Niederösterreich, der WET-Gruppe, den Partnerunternehmen, den Baufirmen und den Mietern partnerschaftlich zusammengewirkt.