„Und ...?“ : Alfred Dorfer feixte in der Korneuburger Werft

„Und ...?“ war sein Programm und er traf dabei den Nerv der Zeit, ohne dabei allzu sehr ins Politische abzudriften. Einzig ein „gewisser“ Kickl wurde namentlich erwähnt und kam wegen seiner Körpergröße auf Dorfers Schaufel. Auch der Krieg war für ihn kein Thema, auch die Pandemie nicht, nur so viel sagte er: „Ein Liveauftritt ist halt schon etwas Anderes als Streaming“.

Vor dem Hintergrund eines Wohnungswechsels verirrt er sich in Gedanken über Alltagsphänomene, begibt sich in Parallelwelten, in denen er mehrere Rollen grandios übernimmt und weiß am Ende selbst nicht mehr, ob er als Pinguin die Bühne betreten hatte oder eben nicht. Ja, die Demenz ist oftmals ein Hund.

