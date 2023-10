Fotografische Reise nach Grönland

Mit gleich drei Vorträgen wird die Ausstellung des Fotoclubs Stockerau, die unter dem Motto „Die Schönheit des Vergänglichen“ im Stockerau Belvedereschlössl noch bis 29. Oktober von 10 bis 18 Uhr an Samstagen, Sonn- und Feiertagen besucht werden kann, angereichert. Den Anfang machte Hannes Landschauer mit seinen „Kalbende Gletscher & Treibende Eisberge“ betitelten Erinnerungen an Grönland.

Gut 30 Gäste sorgten dafür, dass im Dachgeschoss des Belvedereschlössl die Sessel knapp wurden. Hannes Landschauer startete die Technik, während seine Frau Karin Loschko alle Sessel organisierte, die sie zu fassen bekam. Dann hieß es auch schon Licht aus, Beamer an – oder sollte es heißen, es gab kurz technische Probleme, wie es sich für jeden anständigen Vortrag gehört. Aber dann ging es wirklich los: mit „Come away with me“ von Nora Jones lud Landschauer sein Publikum ein, mit ihm auf eine Reise zu gehen.

Mit so einem beeindruckenden Start war es nicht schwer, sich von den ausgezeichneten Fotografien loszureißen, die mit ihrer Kreativität und sublimen Botschaft der Vergänglichkeit um die Aufmerksamkeit buhlten. Landschauer gelang es, schon die Landesvorstellung Grönlands sehr unterhaltsam zu gestalten, indem er unter teils langweilige Fakten unterhaltsame Kuriositäten mischte, wie etwa, dass Grönland weiter nördlich, östlich, westlich und südlich als Island liegt.

Karin Loschko (ganz rechts) betätigte sich als Souffleuse - hatte aber nicht viel zu tun. Foto: Christine Stadler

Nachdem das Reiseziel klar war, wurde natürlich der Koffer gepackt und als Lanschauer plötzlich mit Schirmkapperl und Insektennetz überm Kopf vor seinem Publikum stand, war klar: Diese Reise wird eine Herausforderung für die Lachmuskeln. Besonders, als er dann erwähnte, dass trotz seiner guten Kostümierung die Gelsen ihn doch an den Ohren erwischten.

Kurzum, es war ein kurzweiliger Abend nicht nur für Fotobegeisterte, sondern auch für Reiselustige und Weltenbummler oder einfach Menschen, die gern schöne Bilder und Videos sehen. Denn natürlich konnte Landschauer seinem Publikum seine „beste Timelapse überhaupt“ nicht vorenthalten, die er auf dieser Reise aufnehmen konnte.