Seine Kandidatenliste für die bevorstehende Gemeinderatswahl hat ÖVP-Chef Richard Lampl vorgestellt. „Wir haben ein schlagkräftiges Team für jeden Bereich, einen Mix aus Erfahrung und neu.“ Neben bekannten Gesichtern finden sich auch Neueinsteiger. Hinter Lampl sind die Gemeinderäte Florian Weber, Sabine Lenz, Josef Jatschka sowie Matthias Fuhrmann gereiht.

Ab dem sechsten Platz finden sich die neuen Gesichter, beginnend mit Michael Wiedeck. Der Bankangestellte will sich für Nachhaltigkeit, Natur- und Umweltschutz einsetzen. Hinter ihm rangiert der Landwirt Stefan Amon. Nadja Schmuck auf dem achten Listenplatz wohnt erst seit knapp über einem Jahr in Stetten. Ihr liegen die Bereiche Kindergarten und Kinderunterbringung am Herzen.