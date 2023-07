Aus Autoheck schossen plötzlich Flammen

Freitagfrüh, genau um 4.56 Uhr, war für die Freiwilligen der Gerasdorfer Feuerwehr die Nachtruhe zu Ende: Die Kameraden wurden zu einem Pkw-Brand nach Kapellerfeld gerufen. Kurz nach der Alarmierung machten sich 18 Kameraden mit HLF (Hilfeleistungslöschfahrzeug), RLF (Rüstlöschfahrzeug) und KRF (Kleinrüstfahrzeug) auf den Weg zum Einsatz.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle fanden die Feuerwehrmänner ein Auto vor, das im hinteren Bereich bereits in Vollbrand stand. Sofort wurde mit einem C-Rohr unter Verwendung von schwerem Atemschutz die Brandbekämpfung durchgeführt und die daneben befindliche Hecke, die bereits ebenfalls in Brand geraten war, abgelöscht. Ebenso musste die Heckklappe geöffnet und die darin befindlichen Gegenstände ausgeräumt und abgelöscht werden.

Nach rund eineinhalb Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden und wieder ins Feuerwehrhaus eingerückt werden. Zum Glück gab es keine verletzten Personen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Ebenso eingesetzt war eine Polizeistreife und ein Rettungsfahrzeug aus Gerasdorf.