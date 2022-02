Kleinkindgruppe: Noch ein Spatzennest

Seit Anfang Februar können nun auch Ein- bis Dreijährige im Ort betreut werden, das sogenannte „Spatzennest“ eröffnete.

In Gerasdorf gibt es bereits zwei Spatzennestgruppen, nun wurde auch in Kapellerfeld eine Kinderkrippe geschaffen. Die neue Einrichtung ist für maximal 15 Kleinkinder ausgerichtet, in der derzeitigen Eingewöhnungsphase sind schon fünf Kinder in Betreuung. Von 7 bis 17 Uhr können die Kleinsten nun unter der Leitung von Nicole Fellner beaufsichtig werden.

„Das Spatzennest ist ein weiterer Schritt zur Verwirklichung unseres Ziels, allen Eltern unserer Heimatgemeinde einen Betreuungsplatz für ihre Kinder zu sichern“, erklärt Bürgermeister Alexander Vojta.

Untergebracht ist die Kinderkrippe im selben Gebäude wie der Gemeindekindergarten, der Eingang befindet sich aber in der Mittelgasse 36. Die Räumlichkeiten beinhalten neben Garderobe, Personalraum und Büro auch eine sanitäre Wickel- und Waschanlage sowie einen großen Raum zum Spielen und Lernen. Mittags liefert die Firma SmartFood Bio-Speisen.

Das Angebot der Betreuung zieht sich durch die Montessori-Pädagogik, die Pikler-Pädagogik und die sensorische Integration. Es wird Wert darauf gelegt, die Kinder in ihrer Selbstständigkeit zu fördern. Vojta: „Wichtig ist, dass sich die Kinder wohlfühlen und ihre Entwicklung bestmöglich gefördert wird.“

