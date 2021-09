Mit dem Ausbau des Gehsteigs entlang der Wienerstraße in Kapellerfeld soll die Sicherheit erhöht werden.

„In Sachen Verkehrssicherheit gibt es in Kapellerfeld wohl am meisten Aufholbedarf“, erklärt FPÖ-Vizebürgermeister Dietmar Ruf auf NÖN-Anfrage. Diese sei speziell für kleine Kinder de facto kaum vorhanden. Bis auf wenige Ausnahmen würde es keinerlei Gehsteige oder Gehwege in der Ortschaft geben. Aus diesem Grund wird nun auch der Gehweg entlang der Wienerstraße verlängert. Dieses Teilstück zwischen Rosengasse und Feldgasse sei ein wichtiges Puzzleteil im Ausbau der Gehsteige in Kapellerfeld.

Gefährlichste Stelle für Kinder entschärfen

Viele Kleinkinder seien täglich von der stark gewachsenen Feldgasse in Richtung Schule und/oder Nah&Frisch unterwegs. „Mit dem Gehweg entschärfen wir hier die mittlerweile gefährlichste Stelle in Kapellerfeld“, erklärt Ruf.

Mit der Errichtung wurde ein Startschuss gesetzt: Auch weitere Gehsteige sind in dem Ortsteil geplant. Diese sollen entlang von gefährlichen Straßenzügen sukzessive gebaut werden, um vor allem ältere Menschen und Kinder zu schützen. Koordiniert und strukturiert sollen die Straßenzüge sicherer gemacht werden. Ruf: „Ziel ist, dass in Zukunft binnen kürzester Zeit ein Gehsteig erreicht werden kann, egal wo in Kapellerfeld.“