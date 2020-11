Wieder einmal muss das Mistelbacher Tierheim "Die Gute Tat - Dechanthof" aus einem traurigen Grund um Spenden bitten: Sechs verwahrloste Perserkatzen wurden in Kapellerfeld in einem Karton ausgesetzt gefunden. Die Tiere wurden in einer Hauseinfahrt in der Brunnengasse abgestellt. "Der Finder staunte nicht schlecht, als er den Karton öffnete und ihm zwölf verängstigte Augen entgegenblickten", berichtet der Dechanthof. In der Gasse konnte der Finder niemanden mehr entdecken.

Die Katzen könnten aus einer Zuchtauflösung stammen, mutmaßen die Tierschützer. Sie sind allesamt nicht gechippt und in einem nicht besonders guten Zustand. "Sie sind allesamt recht mager und ungepflegt, ihre Augen sind entzündet, die Augenfalten schon länger nicht gesäubert worden, das Fell hat sich bereits zu Platten verfilzt", beschreibt das Tierheim den Zustand der Samtpfoten.

Nächste Woche werden sie einer eingehenden Untersuchung unterzogen. Gemeinsam mit der Fellpflege und der Versorgung werden Kosten in der Höhe von einigen hundert Euro anfallen, schätzen die Dechanthof-Mitarbeiter. Eine eigene Spendenaktion wurde deshalb eröffnet: https://www.facebook.com/donate/683928942550992/3369664839755667/