Verschwundene Briefe sorgen für Ärger

Schon seit zwei Jahren bekommt Cecilia Tardon regelmäßig Rechnungen wie Parkstrafen zugesandt, die zusätzlich eine Mahnung enthalten. Der Grund dafür: Sie soll die geforderten Beträge nicht rechtzeitig gezahlt haben.

Das löst bei der Kapellerfelderin Verwunderung aus, denn die Rechnungen sind bei ihr nie angekommen. Auch wenn die Briefe geliefert werden, gibt es öfters Ärgernisse: „Häufig werden mir gelbe Zettel eingeworfen, obwohl ich zuhause bin. Das ist ein Problem, weil ich kein Auto habe und es schwierig ist, nach Gerasdorf zur Post zu kommen.“

700 Euro Schaden

Im vergangenen Jahr hatte Tardon, die den Verein „Eve’s Help Club“ leitet, ein besonders teures Erlebnis mit der Post. Sie war in einem Streit mit einer Anwältin verwickelt. Eines Tages stand plötzlich der Gerichtsvollzieher vor der Tür: „Er hat mir mitgeteilt, dass ich eine Mahnung bekommen habe, die ich nicht eingezahlt habe. Ich habe aber nie einen Brief oder gelben Zettel bekommen. Jetzt sind alle Fristen für einen Einspruch abgelaufen und ich muss fast 700 Euro zahlen.“

Auch ein Brief für ihren Verein, der eine Geldspende enthielt, hat sie nie erreicht. Die Spenderin habe sogar nachgefragt, ob der Club das Geld bekommen habe, erzählt Tardon. Dabei soll es sich um 300 Euro gehandelt haben. Kürzlich erhielt sie einen wichtigen Brief, der aufgerissen war, sowie einige Briefe für ihre Nachbarn, die in ihrem Briefkasten waren. „Darüber bin ich schon verwirrt“, meint die Kapellerfelderin.

Nachbarn übernehmen die Umverteilung

Nun scheint sie mit ihren Problemen jedoch nicht mehr alleine zu sein. Wie auf Social Media zu lesen ist, sind mehrere Bewohner Kapellerfelds von aufgerissenen Briefen, verschollenen Zustellungen und den daraus resultierenden Mahnungen betroffen. Auch in Oberlisse und Seyring kommen Briefe nicht pünktlich oder bei den falschen Empfängern an, weshalb Nachbarn die Umverteilung übernehmen müssen.

Post-Sprecher Hannes Huber bestätigt, dass es in letzter Zeit einige Beschwerden in Kapellerfeld gegeben hatte. Man sei diesen nachgegangen und habe den zuständigen Zusteller überprüft, jedoch keine Unregelmäßigkeiten gefunden. Nach den Hinweisen der NÖN will man mit dem zuständigen Kollegen Kontakt aufnehmen.

