SPÖ-Gemeinderat in Stetteldorf: „Klima ist vergiftet“

Den Grund für seinen Rücktritt in acht Ausschüssen und als geschäftsführender Gemeinderat in der letzten Gemeinderatssitzung hat der SPÖ-Mandatar Karl Schiefer nun gegenüber der NÖN näher erklärt: „Ich fühle mich mit meinen 74 Jahren weiterhin sehr gut. Aber es gibt unüberbrückbare Differenzen zwischen SPÖ und ÖVP in Stetteldorf.“ Dabei schwingt auch sehr viel Frust mit.

„Dabei war das nicht immer so. Früher hat die Zusammenarbeit besser funktioniert“, erinnert sich Schiefer. Er bleibt allerdings auch künftig noch „einfacher“ Gemeinderat, um so seine Kontrollfunktion weiter ausführen zu können. Seine Ehefrau Helga Schiefer wird von ihm den Prüfungsausschuss übernehmen.

„Ich war immer der Sparmeister. So habe ich beispielsweise beim Bau der neuen Feuerwehrhäuser in Stetteldorf und Eggendorf dazu beigetragen, dass die Kosten niedriger waren“, sieht Schiefer rückblickend das Positive an seiner Funktion.

Zurzeit gehe es Stetteldorf gut mit den Schulden, er will noch erleben, dass die Gemeinde völlig schuldenfrei wird. Nur sei derart positive Mitarbeit im Gemeinderat nicht mehr möglich. „Nun ist das Gesprächsklima vergiftet“, sagt Schiefer nicht ohne Groll. Seine Hauptkritik: Ideen der SPÖ würden nicht gehört und in den Gemeinderatssitzungen werde man zudem immer überstimmt.

