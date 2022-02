Keller wird zu kulturellem Treffpunkt

Der Dorferneuerungsverein hat das neue Projekt „Kulturkeller“ begonnen. Dabei soll ein Keller revitalisiert und zu einem kulturellen und gesellschaftlichen Treffpunkt umgebaut werden. Erste Arbeiten sind schon angelaufen. Am Mittwoch vor einer Woche war die erste Zusammenkunft im Keller, um die weiteren Vorgehensweise bei Kesselwurst von Pfennigbauer und Wein von Scheit zu besprechen.

„Ich habe in die Dorferneuerung alle eingebunden, den Kulturverein KIK, die Feuerwehr und die Pfarre, deswegen können wir so ein Projekt auch angehen“, setzt Obmann Josef Hasch auf Teamwork. Den Plan für die Generalsanierung des Kellers hat er bereits gezeichnet, die Räumung wurde auch schon begonnen, Mauerziegeln wurden abgeputzt und damit ein Ziegelboden im Presshaus verlegt. Das Weingut Scheit hat zwei Barriquefässer spendiert, die in der Kellerröhre als Steh tische verwendet werden sollen.

Das nächste Projekt ist der Bau einer öffentlichen, behindertengerechten WC-Anlage direkt an der Ostseite des Kellers. Hasch kennt die Bedeutung: „Der Jakobsweg führt durch die Kellergasse, also wäre das sehr angebracht.“

Er will wegen des Jakobsweges die gesamte Kellergasse revitalisieren. Das Projekt hat er bei der NÖ Dorferneuerung eingereicht und hofft, es mithilfe der Gemeinde, der Dorferneuerung, der Leader-Region und den Mitgliedern des KIK und vereint mit den Eigentümern und der Ortsbevölkerung umsetzen zu können. „Bei dem Informationsabend wurden viele Pläne geschmiedet und vor Ideen sprudelte es nur so, alle brachten sich sehr gut ein“, lobt Hasch seine Mitarbeiter und Mitglieder.

