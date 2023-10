Winzer Scheit: Schild als Bestätigung

Die Produkte des Winzerhofs Scheit aus Karnabrunn werden in Regelmäßigkeit prämiert, wie auch der Weinviertel DAC Ried in Ölbergen, der zu den besten rot-weiß-roten Tropfen zählt (die NÖN berichtete). 275 Weine aus ganz Österreich schafften es heuer in den „Salon“ – und bilden damit die Crème de la Crème des Weines.

Deshalb durfte Bernhard Scheit ein Schild an der Eingangstüre montieren, das darauf hinweist. „Es freut und ehrt uns sehr und ist natürlich auch die Bestätigung, dass wir es nicht ganz falsch machen“, lacht der Winzer bescheiden.

Die Scheit-Produkte kann man auch im Automaten kaufen, einer steht seit Juli in Stockerau und läuft gut, freut sich Scheit. Man hätte mit dem Nachschlichten viel zu tun.