Zwei Jahre hat es gedauert, das Landesgerichtsgebäude aus dem 19. Jahrhundert in einen modernen Komplex für Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Parken – das Karrée Korneuburg – zu verwandeln. Letzte Woche wurde das vom Immobilienentwickler NOE Immobilien Development GmbH (NID) verwirklichte Projekt auch offiziell eröffnet.

33,5 Mio. Euro hat die NID investiert, um 73 Wohnungen mit einer Größe zwischen 50 bis 170 Quadratmetern, 2.680 Quadratmeter Geschäftsflächen und 212 Pkw-Stellplätze zu errichten. Neben dem Drogeriemarkt BIPA und dem Hörgeräteakustiker Hansaton haben sich eine Zahnärztin, ein Orthopäde sowie ein Sportmediziner hier angesiedelt. Der Optiker Monokel übersiedelt im kommenden Frühjahr ins Karrée - auf die Seite der Bisamberger Straße.

Ein Gefängnis mitten am Hauptplatz, das sei heute unvorstellbar, erinnerte VP-Bürgermeister Christian Gepp in seiner Eröffnungsrede. „Wir hatten von Anfang an großes Interesse an dem Projekt“, betonte der Stadtchef. Das Karrée sei ein wichtiges Instrument der Innenstadtbelebung.

Zwei Mio. Euro hat die Stadt in die Hand genommen, um 102 Parkplätze zu kaufen, rund die Hälfte wird sie weiter ans Landesklinikum vermieten. Bis Ende 2018 ist das Parken in der neuen Garage gratis, ab dem neuen Jahr zahlt man 60 Cent pro halbe Stunde – den gleichen Preis wie am Hauptplatz. NID-Geschäftsführer Michael Neubauer sprach von einer Win-win-Situation: Die NID konnte im historischen Zentrum ihr bisher größtes Projekt umsetzen, das nicht nur eine Aufwertung des Platzes darstelle, sondern auch neue Infrastruktur in die Stadt bringe, so der Geschäftsführer.