Stadt Korneuburg setzt gesetzliche Mieterhöhung bis Dezember aus

Die Stadtgemeinde hat die gesetzliche Erhöhung des Kategoriemietzinses vorerst ausgesetzt. ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp hat das Thema mittels Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung der letzten Gemeinderatssitzung gehievt. Bis Dezember wird es in der Stadt keine Anhebung geben.

Der Kategoriemietzins findet bei Altbauwohnungen mit Mietverträgen vor dem 1. März 1994 Anwendungen. Die Wohnungen sind in die Kategorien A, B, C und D eingeteilt. Eine Erhöhung erfolgt laut Mietrechtgesetz, wenn die Teuerungsrate eine Fünf-Prozent-Schwelle überschreitet. Die gesetzliche Mieten sehen ab 1. Juli 2023 folgende neue Werte vor: 4,47 Euro für Kategorie A, 3,35 Euro für Kategorie B, 2,23 Euro für Kategorie C und 1,12 Euro für Kategorie D.

Die Stadt will sich genügend Zeit nehmen, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Man werde nach einer Lösung suchen, „die für alle vertretbar ist“, kündigte ÖVP-Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser an. „Wir versuchen, denen zu helfen, denen es nicht so gut geht“, so Gepp, der aber einschränkte: „Es kann nicht ewig und drei Tage so gehen, dass wir nichts anpassen. Wir investieren ja das Geld, das wir einnehmen.“

Der Richtwertmietzins wurde, wie berichtet, erhöht, die Differenz zahlt die Stadt aber als Teuerungsausgleich aus. Für die Mieter entstehen dadurch keine höheren Kosten. Mit der Aussetzung des Kategorie- und Richtwertmietzinses verzichtet die Stadt auf Einnahmen von rund 132.000 Euro im Jahr. Der Antrag über die Aussetzung der Erhöhung wurde angenommen. Dagegen stimmten die ÖVP-Gemeinderäte Michael Vesely und Alfred Gehart, Peter Schindler (ÖVP) enthielt sich seiner Stimme.