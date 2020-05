Zum ersten Mal seit ihrem Beginn 1963 müssen die Stockerauer Festspiele heuer aufgrund der Coronakrise ausgesetzt werden. Alles war bereits auf Schiene: die Entwürfe für das Bühnenbild inklusive Pläne für eine einfache Drehbühne, die Kostüme, die detaillierten Probenpläne.

Dann traf die Krise diese Vorbereitungen wie ein Blitz: Erste Leseproben wurden noch abgehalten, aber dann platzte bereits der Fototermin für die diversen Marketingaktivitäten.

Intendant Spatzek zitiert Martin Luther

Bühnenproben konnten mit den geltenden Einschränkungen nicht abgehalten werden, Entscheidungen über Werbeverträge wurden unmöglich. Und selbst wenn Festspielintendant Christian Spatzek das alles noch irgendwie unter einen Hut gebracht hätte, gab es die große Unbekannte, die Auslastung: Bis heute gibt es noch keine Regelung, die eine wirtschaftlich vertretbare Auslastung der Sitze erlaubt,

für die Stadtgemeinde wäre das finanzielle Risiko hoch gewesen.

SPÖ-Kulturstadtrat Heinz Scheele erklärt die Entscheidung: „Kultur wird in diesem Sommer wohl überhaupt nicht spürbar stattfinden können. Zu groß sind Risiken für Veranstalter und zu schwierig und finanziell kaum einschätzbar langfristige Planungen. Ich glaube auch, dass es unter den gegebenen Einschränkungen kaum möglich sein dürfte, Theater zu spielen.“

Intendant Christian Spatzek kommentiert die Situation mit Worten Martin Luthers: „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch für das Theaterstück proben. Das wäre mein Motto. Das Publikum kann sich sicher sein, dass wir nicht gerne auf ‚Urlaub‘ gehen. Wir werden das Spielen vermissen, so wie Sie uns vermissen werden“, so Spatzek.

Doch es gibt auch gute Nachrichten für die Festspiel-Fans: Das geplante Programm für 2020 mit dem Stück „Der Floh im Ohr“ von Georges Feydeau wird 2021 zu sehen sein. „Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Man kann mit ihnen im kommenden Jahr um einen Tag früher, also am gleichen Wochentag, die Festspiele besuchen. Wenn beispielsweise eine Karte für Freitag, 7. August 2020 gekauft wurde, gilt sie im kommenden Jahr am Freitag, 6. August 2021“, erklärt ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl.

Dass sich das Warten lohnen wird, verspricht indes Spatzek: „Wir blicken hoffnungsvoll in die Zukunft und freuen uns auf 2021, um das zu tun, was Sie von uns erwarten und was unser Beruf ist: für Sie Theater spielen und das Publikum unterhalten“, richtet er sich an die Theaterfreunde. Und damit die Vorfreude auf 2021 noch wächst, ist die Vorjahresproduktion von „Einen Jux will er sich machen“ online verfügbar. Nähere Informationen werden in Kürze auch auf der Website der Festspiele (www.festspiele-stockerau.at) zu finden sein.