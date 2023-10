Stockerauerin Isabel Brachowicz spielt Hauptrolle in Antikriegsfilm

Die Premiere des Films „Keinen Schritt zurück!“ im Hollywood-Megaplex im Gasometer in Wien Simmering fand am Samstag statt. Der in Niederösterreich, Kärnten und in der Steiermark gedrehte Film ist eine unabhängige österreichische Produktion nach dem Buch von Autor Florian Juterschnig und der Regie von Marek Vesely.

Der Film erzählt die spannende Geschichte von Bergen, „einer Bananenrepublik“ in den 1960er Jahren: Junge Menschen schließen sich dem Widerstand gegen die diktatorische Regierung an. Hauptdarstellerin in dem Antikriegsfilm ist die 21-jährige Isabel Brachowicz aus Stockerau in der Rolle der Krankenschwester Elisa Stuart, der Volksheldin, die in den Widerstand wechselt.

Brachowicz ist seit 2015 Mitglied des Straßentheater-Ensembles Stockerau, seit 2020 schreibt sie beim Textbuch mit. Sie war heuer in „kanada2023“ als Detektivin Christine Agatha zu sehen. „Ich habe mit 17 Jahren von dem Filmprojekt erfahren. Die Arbeiten dazu waren für mich eine Hochschaubahn der Gefühle. Es gab Höhen und Tiefen, aber ich möchte die Erfahrungen nicht missen und bin froh, hier dabei zu sein“, schilderte Brachowicz die Dreharbeiten vor Filmbeginn im vollbesetzten Studio 1 des Kinos.

„Mir war nicht fad in den letzten Jahren, ich habe das Buch geschrieben und den Film umgesetzt“, beschreibt Juterschnig aus Wiener Neustadt den schwierigen Werdegang seines „geistigen Kindes“. Er ist den durchaus steinigen Weg mit einem überwiegend jungen Team gegangen, um etwas weiterzubringen. 23 Tage dauerten die Dreharbeiten, dabei wurden alle Corona-Regeln eingehalten. Und es ist sich finanziell alles ausgegangen, obwohl die Förderstellen alle abgesagt haben.

Freuten sich auf die Premiere: Florian Juterschnig, Isabel Brachowicz, EU-Abgeordneter und Festredner Lukas Mandl und Dagmar Stummer. Foto: Manfred Mikysek

Der EU-Abgeordnete Lukas Mandl aus Seyring betonte, dass „Keinen Schritt zurück!“ im Vergleich zu den vielen anderen Hollywood-Produktionen ein europäischer Film sei. „Es ist ein Filmdrama über Traumata und Courage. Der Film wurden auch mit Courage auf die Leinwand gebracht“, so Mandl in seiner Rede, die er mit den Worten „Film bitte ab!“ beendete.

Die Erstaufführung von „Keinen Schritt zurück!“ fand mit einer lockeren Premierenparty im Megaplex ihren Ausklang.

Details