1.000 Unterschriften für die Petition gesammelt

Wie der Obmann des Weinbauvereins Hagenbrunn Josef Deutsch mitteilte, wurden im Zeitraum von März bis Juli am Gemeindeamt, bei den Weinbau- und Heurigenbetrieben sowie online Unterschriften für die Petition zur Aufhebung der Sperre der Stammersdorfer Kellergasse gesammelt. Die Verordnung zur Sperre ging einseitig und ohne Zustimmung von Hagenbrunn von der Bezirksvorstehung in Wien-Floridsdorf aus, so die Kritik aus der Weinbaugemeinde. In den NÖN wurde seit dem Inkrafttreten der Verordnung im Vorjahr ausführlich darüber berichtet.

Vorige Woche wurden mehr als 1.000 Unterschriften von Personen mit Hauptwohnsitz in Wien an die zuständige Magistratsabteilung 62 gesendet. Ab mindestens 500 gültigen Unterschriften muss die Petition im Petitionsausschuss des Wiener Gemeinderats behandelt werden.

„Anfangs haben sich einzelne Heurigenbetriebe in Stammersdorf für die Sperre stark gemacht. Wir sind überzeugt, dass die Mehrzahl der Heurigen in Stammersdorf auch gegen die Sperre sind“, gibt Deutsch seine Eindrücke aus Gesprächen bekannt. Bürgermeister Oberschil hofft eine Rücknahme des Fahrverbots. „Die Hoffnung stirbt zuletzt, denn es muss sich was ändern“, so der Ortschef.