Harmannsdorf hat Pilotkindergarten: Zweijährige schon ab 2024

Bevor das Kindergartenalter im September 2024 flächendeckend auf zwei Jahre herabgesetzt wird, will man in zumindest 17 Kindergärten, in denen 270 Zweijährige betreut werden können, erste Informationen sammeln. Im Bezirk Korneuburg wurde die Marktgemeinde Harmannsdorf als Pilotkindergarten ausgewählt. Das Projekt umfasst dabei alle drei Kindergärten im Gemeindegebiet. Die dabei gewonnen Erfahrungen sollen allen anderen Kindergärten helfen.

„Wir haben bereits den Bedarf bei den Eltern erhoben und zahlreiche Rückmeldungen erhalten. Nun gilt es, die organisatorischen Aufgaben der Projektumsetzung so gut wie möglich zu lösen“, sagt ÖVP-Bürgermeister Alexander Raicher. Das Schließen der Karenzlücke sei ein wichtiger Schritt im Bereich der Familienpolitik. Besonders freut sich Raicher, „dass es bei der Umsetzung dieses Projekts eine gute Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg mit dem geschäftsführenden SPÖ-Gemeinderat für Schulen und Kindergärten, Peter Schagerl, gibt“.

Für Familienlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ist die Öffnung der Kindergärten für Zweijährige „ein Angebot im Sinne der Wahlfreiheit zur Schließung der Karenzlücke im Rahmen der „blau-gelben Kinderbetreuungsoffensive“. Auch die Reduktion der Schließtage auf eine Woche im Sommer, kostenlose Vormittagsbetreuungsangebote für alle Kinder bis zum Alter von sechs Jahren ab September, eine flächendeckende Nachmittagsbetreuung in Wohnortnähe und die Aufstockung des Personals stehen am Programm. 750 Millionen Euro werden das Land und die Gemeinden dafür einsetzen. Laut der Landesrätin laufen auch bereits Akquirierungsmaßnahmen für die zusätzlich benötigten 2.350 Betreuungspersonen.

