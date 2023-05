Wechsel an der Spitze

Einstimmig wurde die Korneuburger Gemeinderätin Karin Schuster-Zwischenberger zur neuen Vorsitzenden der Kinderfreunde des Bezirks Korneuburg gewählt. Sie übernahm das Amt von Gemeinderätin Herolinda Januzi aus Spillern, die seit 2017 Bezirksvorsitzende der Kinderfreunde war. Zu Stellvertretern von Schuster-Zwischenberger wurden Patrick Rybka aus Stockerau und Alexander Bruny aus Korneuburg gewählt.

Als einer der ersten Gratulanten stellte sich SPÖ-Vorsitzender Stadtrat Martin Peterl ein. Er unterstrich die Wichtigkeit der Kinderfreunde gerade in einer Zeit, in der immer mehr Eltern mit den Kosten einer guten Kinderbetreuung zu kämpfen haben. „Bei den Kinderfreunden können die Eltern nicht nur sicher sein, dass ihre Kleinen in guten und professionellen Händen sind. Die Kinderfreunde schauen auch auf die Leistbarkeit der Kinderbetreuung.“

Herolinda Januzi konnte in ihrem Bericht auf die zahlreichen Aktivitäten der Kinderfreunde hinweisen, wie die Malaktionen in der Coronazeit oder auch die Osterhasen-Aktionen. „Eine der Schwerpunkte der künftigen Arbeit von den Kinderfreunde wird die leistbare Freizeitgestaltung sein“, betonte Karin Schuster-Zwischenberger in ihrer Antrittsrede als neue Bezirks-Kinderfreunde-Vorsitzende.

