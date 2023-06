Kinder aus 20 Nationen tummeln sich in den sechs Gruppen des Landeskindergartens in der Bräuhausgasse in Stockerau. Diese Vielfalt inspirierte das 15-köpfige Team rund um Leiterin Gabi Zwickl ein interkulturelles Picknick im Garten des Kindergartens zu veranstalten.

Eröffnet wurde das Fest durch einen eigens für dieses Event einstudierten afrikanischen Tanz. Danach präsentierten die Eltern eine fast endlose Tafel mit köstlichen Speisen aus allen Ecken der Welt. Neben vielen europäischen Gerichten konnte man sich auch durch kenianische, indische oder mexikanische Gerichte durchkosten.

Begleitet wurde das Festessen von einem lauten, fröhlichen Stimmengewirr aus den unterschiedlichsten Sprachen. Wie gute die Idee von den Eltern aufgegriffen wurde, spiegelte sich in der großen Besucherzahl wider. „Von jedem Kindergartenkind ist zumindest ein Familienmitglied zum Picknick gekommen“, freute sich eine der Pädagoginnen.