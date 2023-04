Völkl: „Der beste Platz ist im Konviktgarten“

Die Stadt hat zu wenig Platz in den Kindergärten – und benötigt eine Lösung. ÖVP und SPÖ favorisieren einen Neubau im Konviktgarten: Der Grundsatzbeschluss ist mehrheitlich im Gemeinderat gefallen. Stadtrat Dietmar Pfeiler (Die Grünen) sieht die gesetzliche Lage aber dahingehend verbessert, dass eine Neuerrichtung eines Kindergartens am Freibad-Parkplatz nun möglich geworden ist. ÖVP und SPÖ halten dennoch am Konviktpark fest.

Pfeiler sagt, dass eine Errichtung von viergruppigen Kindergärten gesetzlich zulässig sei, eine Planung von acht Gruppen benötige eine zusätzliche Genehmigung. Bürgermeisterin Andrea Völkl (ÖVP) verweist auf einen aufrechten Bescheid für fünf und drei weitere Gruppen, den das Land NÖ für den Konviktgarten erlassen habe. Wo genau im Park das Gebäude errichtet wird, stehe noch nicht fest; das gehe nun Hand in Hand mit der weiteren Planung, so Völkl, „darum ist hier auch nicht ausgepflockt“.

Kein Platz für eine neue Diskussion

Pfeiler wollte aufgrund der neuen gesetzlichen Basis eine neue Diskussion anstoßen: Er hält einen Kindergarten in unmittelbarer Nähe eines Wohngebiets (beim Freibad) und außerhalb eines neuralgischen Verkehrspunktes (in Schulnähe) für sinnvoller. „Wir liegen hier in einer verkehrsberuhigten Gegend“, sagt dagegen Völkl. Der Konviktpark biete den Kindern einen wertvollen Grünraum: „Es ist eine Art Waldkindergarten, wir können den Kindern ein Stück Natur zurückgeben.“ Wichtig ist ihr eines: „Grundvoraussetzung ist, dass wir den Altbestand der Bäume erhalten.“

Sie will keinesfalls erneut diskutieren: „Die Mehrheit hat anders entschieden. Wir haben alle Argumente gehört: Der beste Platz ist hier“, betont Völkl. „Dieser Park ist nicht öffentlich zugänglich, wir werden ihn für die Öffentlichkeit nutzbar machen“, ergänzt Stadtrat Markus Rosenberger (SPÖ), unter anderem für Stadtentwicklung und Parkanlagen zuständig. „Das soll ein zukunftsweisendes Projekt sein.“ Ziel ist es auch, den Bewegungsraum der Öffentlichkeit zuzuführen – für Yoga oder anderes.

Architekturwettbewerb wird heuer ausgeschrieben

„Wenn wir schon bauen, sollen wir einen größeren Nutzen haben“, erklärt Völkl, „die Mehrfachnutzung wird auch vom Land NÖ gewünscht.“ Wichtig sei auch das Energiethema, denkt Rosenberger etwa an Photovoltaik-Anlagen oder Fernwärme fürs Gebäude.

Nun werden Wünsche der Pädagogen erhoben, noch heuer will die Stadt den Architekturbewerb ausschreiben. 2024 könnte Baubeginn sein, man rechnet derzeit mit Kosten von bis zu fünf Millionen Euro.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.