Grünen-Stadtrat Pfeiler: „Zurück an den Start!“

ÖVP und SPÖ fixierten im Gemeinderat den Konviktpark als Standort für den dringend gebrauchten Kindergarten für bis zu acht Gruppen. FPÖ und die Grünen stimmten dagegen. Grünen-Stadtrat Dietmar Pfeiler lässt die Entscheidung nicht ruhen: Er ist davon überzeugt, mit dem Parkplatz beim Freibad einen besseren Standort zu haben. Auch, weil sich die gesetzliche Voraussetzung mittlerweile geändert habe.

Der Parkplatz umfasse 2.900 Quadratmeter – „und er ist die meiste Zeit so leer wie jetzt“, sagt er bei einem Lokalaugenschein an einem Freitagnachmittag. Wenige Autos parken, ab und zu werden die Glascontainer aufgesucht. Ein viergruppiger Kindergarten könne an dieser Stelle gebaut werden, bei „kluger Planung“ sei auch eine Ausweitung auf fünf Gruppen möglich. „Ich bin wirklich zutiefst überzeugt, dass das der bessere Standort ist“, betont Pfeiler.

Grenze von 800 Quadratmeter „ist gefallen“

Es habe immer geheißen, dass der Parkplatz zu klein sei, weil das Gesetz für Kindergärten eine Grundfläche von 800 Quadratmeter pro Gruppe vorgesehen habe. „Diese Grenze ist gefallen“, hat Pfeiler das Gesetz nach der Zahl durchforstet.

Das Kindergartengesetz besage außerdem, dass grundsätzlich vier Gruppen vorgesehen seien, nur mit Genehmigung sei eine Ausweitung auf bis zu acht Gruppen möglich. „Das hat pädagogische Gründe und mit dieser Genehmigung erlaubt man, Standorte zu erweitern.“ Er hält demnach den Plan, im Vorhinein sechs Gruppen in einem Neubau zu planen, für fragwürdig. „Das ist grenzwertig, wenn nicht sogar dem Gesetz widersprechend.“

Steigen wir von dem hohen Ross runter Dietmar Pfeiler

„Die damalige Standortwahl entspricht nicht mehr den gesetzlichen Entwicklungen, deshalb sagen wir: Zurück an den Start“, betont Pfeiler. „Noch sind keine Aufträge vergeben, noch sind keine Bagger angerollt.“ Und: „Es ist sowieso allen klar, dass wir einen zweiten Standort brauchen oder einen bestehenden erweitern.“ Dieses Verständnis gebe es von der Stadtregierung.

„Ich halte das für notwendig, dass neu zu diskutieren. Steigen wir von dem hohen Ross runter und zwingen wir nicht die Kinder dorthin zu fahren, wo Frau Völkl gemeint hat, da könnten wir einen Kindergarten bauen. Sondern machen wir das dort, wo es für die Stadt passt. Man muss doch von der Lebensrealität der Familien ausgehen.“

Vorteile liegen für Pfeiler auf der Hand, auch verkehrstechnisch

Er zählt die Vorteile des Standortes auf: Er liege dort, „wo die Familien sind“, verweist er auf das Siedlungsgebiet. „Wir können einer schlecht genutzten Fläche eine sinnvolle Nutzung geben“, betont er. Er meint damit nicht nur den Kindergarten, sondern auch die Entsiegelung, weil eine solche Einrichtung immer Freiflächen für die jungen Nutzer benötigt. Gleich daneben (dazwischen liegt die Straße) ist außerdem ein Spielplatz.

Pfeiler kann sich eine energietechnische Synergie mit dem Eislaufplatz vorstellen, dessen Kältemaschine mittlerweile 45 Jahre alt sei. „Die neue Kältemaschine können wir als Wärmepumpen verwenden und auch den Kindergarten beheizen, sofern man den Eislaufplatz weiter betreiben will“, erklärt er.

Weiterer Knackpunkt: „Es ist einfach verkehrstechnisch besser als der Konviktpark.“ Zu Beginn und am Ende des Schulunterrichts spielt es sich an dieser neuralgischen Stelle ab. „Und dann pappt man noch einmal den Verkehr für sechs Gruppen drauf“, hat Pfeiler kein Verständnis dafür.

Möchte nicht an Freifläche für Kinder sparen: Bürgermeisterin Andrea Völkl. Foto: NÖN-ArchivVeronika Löwenstein

Wenig begeistert von Pfeilers Kritik ist ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl. Schon allein die ungleich größere Freifläche ist für sie unbezahlbar, dazu komme der Baumbestand im Konviktpark. „Ich werde sicher nicht bei der Freifläche für die Kinder sparen“, sagt sie. Zudem sind im Konviktpark bis zu acht Gruppen erlaubt. „Die Interpretation der Gesetze durch Stadtrat Pfeiler ist schlichtweg falsch“, erklärt die Bürgermeisterin. Dafür seien vorerst keine Erweiterungen bei anderen Kindergärten nötig.

Völkl: Verkehr verteile sich bei Kindergarten auf größeren Zeitraum

Die kolportierte Verkehrsbelastung stellt Völkl in Abrede und verweist auf ein entsprechendes Verkehrskonzept. Zudem verteile sich der Verkehr anders als bei Schulen je nach familiärer Situation über einen größeren Zeitraum. Der Parkplatz beim Freibad hingegen werde in den Sommermonaten durchaus gebraucht. Zur Idee, die Kältemaschine als Wärmeproduzent zu verwenden, erklärt Völkl: „Das wäre nett.“ Ob es technisch machbar ist, sei eine andere Frage.

