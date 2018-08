Vergangenen Mittwoch fand wie jedes Jahr die Festmesse zum Hochfest Mariä Himmelfahrt in Sierndorf statt.

Danach fand die Frauenwahlfahrt vom Pfarrhof in Sierndorf zur Kirche in Oberhautzental statt. Dort gab es eine feierliche Andacht in der Kirche. Dieses Jahr stand das Kirchenfest zu Mariä Himmelfahrt ganz im Zeichen der 685-Jahr-Feier der Pfarre Oberhautzental.

Zu diesem Anlass gab die Pfarre unter Hilfe von Herbert Krickl und Harald Butter einen bunt illustrierten Kirchenführer heraus. Dieser beinhaltet die Geschichte der Pfarr- und Wallfahrtskirche Obberhautzental.