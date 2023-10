Stockerauer Volksschüler zeigten ihr Show-Talent für guten Zweck

Beim Kiwanis-Charity-Konzert „4 Voices of Musival“ konnte der Stockerauer Kiwanis-Präsident echte Stars auf der Bühne begrüßen. Und Maya Hakvoort, Ramesh Nair, Missy May und André Bauer gaben alles, um den Abend im Z2000 in Stockerau unvergesslich zu machen. Aber die eigentlichen Stars waren die 60 Kinder der Volksschulen Stockerau und ihre Lehrerinnen. Im ersten Teil des Konzertes haben die Kinder gemeinsam mit den Stars drei Lieder in einer außergewöhnlichen Art und Weise dargebracht.

Das Publikum im fast ausverkauften Saal hat getobt und war nicht mehr auf den Sitzen zu halten. So entstand ein unvergesslicher Abend für alle Sänger und Musiker und das Publikum. „Ein großer Dank allen Beteiligten, die zu diesem Abend beigetragen haben. Wir möchten auch in Zukunft den Kindern die Möglichkeit bieten, durch unsere Veranstaltungen ihre musikalischen und kreativen Begabungen zum Ausdruck zu bringen und freuen uns daher schon auf die nächsten Projekte“, sagte Florian Amtmann von den Kiwanis Stockerau. Entsprechend den Kiwanis-Statuten kommt der Reinerlös des Konzert vom 12. Oktober karitativen Zwecken zu Gute.