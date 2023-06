Stadt Korneuburg geht gegen Fake-News im Internet vor

KorneuburgBürgermeister Christian Gepp kündigt eine „Null-Toleranz-Politik“ bei Falschmeldungen, Beschimpfungen oder Verdächtigungen in sozialen Netzwerken an. Nach zwei Vorfällen, wo die Namen von Gemeindemitarbeiterin in Kommentaren negativ erwähnt wurden, reicht's dem Stadtchef. „Das war kompletter Holler, nichts hat gestimmt, das waren irgendwelche Vermutungen“, ärgert er sich. Künftig werde man solche Postings zur Anzeige bringen, kündigt er an. Man werde sich solche falschen Verdächtigungen nicht mehr gefallen lassen, „das sind Leute mit zuviel Tagesfreizeit, die selber viel am Kerbholz haben, und Vermutungen und Blödheiten posten. Es geht einfach nicht, Leute einfach öffentlich zu verdächtigen.“

Gepp rät bei Fragen, Informationen direkt bei Behörden einzuholen. Auch die Stadtverwaltung stehe Bürgern für einen persönlichen Dialog mit den Fachabteilungen zur Verfügung – mittels persönlicher Vorsprache oder unter buergerservice@ korneuburg.gv.at.