Klangbrücke-Auftakt: Die Meister im ¾-Takt

„Die Hoch- und Deutschmeister im ¾-Takt“ waren am Samstag im Stockerauer Z2000 zu hören. Kapellmeister Reinhold Nowotny dirigierte die Kapelle, die sich aus einer Regimentskapelle der kaiserlichen Armee entwickelt hat: Die Mitglieder blicken somit auf eine 280-jährige Geschichte zurück. Am Samstag wurde etwas Neues ausprobiert.

Statt stürmischer Märsche wurden Menuette, Walzer und eine Polka mazur zum Besten gegeben. Alle Stücke im Programm hatten einen direkten Bezug zum ¾-Takt oder waren in diesem geschrieben. Besondere Höhepunkte waren die Soli.

Obmann Raimund Sulz brachte etwa bei einem Stück von Carl Maria Ziehrer sein Flügelhorn zur Geltung. Komponist Ziehrer selbst gehörte zur Jahrhundertwende zu den Hoch- und Deutschmeistern. Das zweite Solo gab Stefan Buchedner, ebenso am Flügelhorn. Beim letzten Stück und bei den zwei Zugaben spielten die Musiker wieder Märsche.

Dabei wurde das Publikum ausgelassen und klatschte im Takt mit, die Regimentsflagge wurde auf der Bühne geschwenkt. So war bereits das erste Konzert der Klangbrücke ein voller Erfolg, bei dem die Besucher einen vergnüglichen Abend bei hochwertiger Musik verbringen konnten. Das nächste Konzert der Klangbrücke: „Musik der 1002. Nacht“ findet am Samstag, 8. Oktober, in Langenzersdorf statt.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.