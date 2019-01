Wie der Obmann des Vereins für Energie-Autarkie mit Sitz in Klein-Engersdorf, Herbert Starmühler, bekannt gab, kann jetzt das vom Verein initiierte Solar-Pumpen-Projekt in Burkina Faso in Afrika endlich umgesetzt werden. „Fast 80 Prozent der Finanzierung sind durch Anleihen gesichert, weitere Zusagen sind bereits eingegangen“, freut sich der Vereinschef.

Im Rahmen dieses Projekts werden solarbetriebene Elektropumpen installiert. Die Bauern zahlen die Raten für die Anlage aus den Ersparnissen zurück, die sie sich aus den dann wegfallenden Kosten für Diesel, Schmierstoffe, Dieselpumpen und hohen Wartungsaufwand ersparen – für Starmühler ein wirtschaftliches Projekt auf Augenhöhe. Nur noch bis Ende Jänner kann man sich an dem Projekt beteiligen. Nähere Infos unter

herbert@starmühler.at.