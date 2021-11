Orte feierten „Hochzeit“: 50 Jahre Zusammenlegung

„O Heimat dich zu lieben …“ – Diese erste Zeile der NÖ Landeshymne fiel den Bisambergern und Kleinengersdorfern beim Absingen nicht schwer. Immerhin feierte man „Goldene Hochzeit“, seit 50 Jahren ist man ein „Paar“.

Eigentlich schlossen die Gemeinden bereits 1970 den „Bund fürs Leben“, aufgrund der Pandemie mussten die Feierlichkeiten aber um ein Jahr verschoben werden. Bürgermeister Günter Trettenhahn fand aber auch darin etwas Positives: „So war die Vorfreude halt umso länger.“

Es war die richtige Entscheidung, dass die goldene Hochzeit bei der Braut gefeiert wird.“ Karl wilfing Landtagspräsident

Begonnen hatte der Festreigen schon einen Tag zuvor mit dem Konzert der „Jungen Zillertaler“. In einem schier unglaublichen Gewaltakt schafften es der geschäftsführende Gemeinderat Alexander Fritsch und das Team rund um Bauhofleiter Roman Klaus, nicht nur ein beheiztes Zelt am Dorfplatz zu errichten, sondern dazu auch noch die pandemiebedingten Zugangskontrollen perfekt zu organisieren. Als die „Jungen Zillertaler“ dann die Bühne betraten, fing das Zelt förmlich zu kochen an. Das Konzert war bis auf den letzten Platz gefüllt, was Alexander Fritsch den Titel „Mr. Ausverkauft“ einbrachte.

Einigen Besuchern sah man am nächsten Tag beim eigentlichen Festakt die durchfeierte Nacht noch deutlich an, was aber wiederum ein Beweis für den Erfolg war. Nach der von Pater Sebastian zelebrierten Festmesse konnte Bürgermeister Trettenhahn zahlreiche Ehrengäste, darunter seine Amtsvorgängerin Dorothea Schittenhelm, Landtagspräsident Karl Wilfing, Bezirkshauptfrau Waltraud Müllner-Toifl und Landtagsabgeordneten Christian Gepp, begrüßen.

Trettenhahn erinnerte in seiner Rede an einige Episoden aus der Geschichte der beiden Orte. So verwarf man etwa die einstige Idee, diese durch eine Verbauung auch optisch zusammenzulegen. „Wir entschieden uns damals – und darüber bin ich froh –, stattdessen den verbindenden Weg ‚Spurensuche‘ anzulegen.“

Das sei auch ganz im Sinne der ökologischen Ausrichtung, die die Marktgemeinde schon seit Jahren verfolgt, etwa als eine der ersten e5-Gemeinden oder auch als „Natur im Garten“-Gemeinde. Launig war auch die Ansprache von Wilfing: „Es war die richtige Entscheidung, dass die goldene Hochzeit bei der Braut (Klein-Engersdorf, Anm.) gefeiert wird.“

Und er erinnerte daran, dass diese vor 50 Jahren auch von Hagenbrunn heftig umworben wurde. „Letztlich hat Hagenbrunn aber den Kürzeren gezogen“, merkte er süffisant an. Nach dem Festakt, bei dem auch verdiente Bürger geehrt wurden, ging es beim Frühschoppen lustig weiter. Wie sagte ein Festbesucher am Ende treffend? „An diese Hochzeit werden wir uns noch lange erinnern.“