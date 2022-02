Kleinbus stieß mit Güterzug zusammen

Zu einer Kollision zwischen einem Kleinbus und einem Güterzug kam es am Freitagnachmittag auf einem Bahnübergang in Hausleiten. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt, Tatsache ist, dass der Kleinbus aus Richtung Tulln in Richtung Hausleiten unterwegs war.

Der Fahrer konnte sich schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbst befreien und wurde später vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Sofort nach Eintreffen der Feuerwehr wurde ein Brandschutz aufgebaut. In laufender Abstimmung mit dem ÖBB-Einsatzleiter wurde das Fahrzeug mittels Seilwinde aus dem Feld auf die Straße gezogen. Von dort konnte - mit dann genügend Abstand zur Oberleitung der Bahn - das sehr stark beschädigte Fahrzeug mittels Kran durch die FF Sierndorf aufgeladen und abtransportiert werden. Der Bahnübergang war für mehr als eine Stunde gesperrt.

Im Einsatz standen die FF Hausleiten mit drei Fahrzeugen und 20 Helfern, die FF Sierndorf, drei Rettungsfahrzeuge, die Polizei sowie Mitarbeiter der ÖBB.

