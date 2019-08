„Es hat mich schon immer interessiert, wie Städte und Burgen gebaut wurden“, nennt Vizebürgermeister Roman Kampleitner im Gespräch mit der NÖN den Grund, warum er sich für das Mittelalter interessiert. In seiner Freizeit verwandelt er sich in „Kampi von Kleinrötz“ und ist Bogenschütze oder organisiert Mittelalterfeste als „Meier“.

Sein Interesse führte Kampleitner 2009 zum Mittelalterfest in Langenzersdorf. Ein Jahr später war er bereits „in Gewandung“ unterwegs. Als er an seinem ersten „Lager“ teilnahm, „habe ich gewusst, das ist eine Chance, so zu leben.“

2012 haben Kampleitner und Gattin Claudia intensiv mit dem Hobby begonnen und den Verein MittelalterLager gegründet, der mittlerweile 30 aktive Mitglieder umfasst. Man muss keine Sorge haben, dass Kampleitner als Ortsvorsteher von Kleinrötz mit dem Schwert nach dem Rechten sieht, „daheim bin ich der Roman.“ Erst bei den Treffen erfolgt die Verwandlung.

Gewand wird selbst hergestellt

Kampleitner will „den Menschen nahebringen, wie es im Mittelalter wirklich war“. Alle, die sich im Verein engagieren, haben sich auf ein bestimmtes Handwerk spezialisiert, wie Färber oder Schmied. Sogar entsprechendes Gewand wird selbst hergestellt. „Das ist sehr praktisch und bequem zu tragen“, erklärt „Kampi“. Er selbst baut mittelalterliche Truhen – „mit modernen Maschinen“.

Sein Verein veranstaltet auch Workshops wie mittelalterliches Nähen, Bogenbau oder Käseherstellung. Kampleiter kocht auch nach mittelalterlichen Rezepten. „Das Essen war lecker, aber halt nicht für die Armen.“

Bei diversen Filmen schon dabei gewesen

Die Treffen mit Gleichgesinnten sind „kein Mittelalter-Camping“, die Lager werden aufgebaut wie seinerzeit üblich. Dies kann dann auch von Besuchern bestaunt werden. Weil einige Veranstaltungen in der Vergangenheit schlecht organisiert waren, hilft Kampleiter auch da mit. Höhepunkt ist das Fest seines Vereins auf Schloss Leiben im Waldviertel am 10. und 11. August.

In Erscheinung trat „Kampi, der Bogenschütze“ auch bei Filmen wie „Die weiße Schlange“ oder der Dokumentation „Die sieben Häupter des Johannes“ sowie bei Produktionen von ZDF und Universum. Bei einer Kurzfilmproduktion auf der Burg Kreuzenstein war er Statist und Dekorateur.

