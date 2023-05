Ob das wohl so gewollt war? Diese Frage stellt man sich bei der neuen Stromtankstelle, die in Kleinrötz unmittelbar neben einem Verteilerkasten aufgestellt wurde – und zwar genau so, dass die zweite Steckdose dem Kasten zugewandt ist. Ein Anstecken des Ladekabels an dieser Seite ist aufgrund des geringen Abstands nicht möglich. Wäre die Tankstelle um 90 Grad gedreht worden, hätte man vorne und hinten anstecken können.

Foto: privat

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.