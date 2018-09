Zehn Freiwillige halfen bei der Säuberung des Dorfbiotops in Kleinrötz.

Die treibende Kraft dahinter waren Reinhard Schrom, BGL-Gemeinderat Thomas Pink und Wilfried Fasching Gemeinderat der Grünen.

Der Schilf wurde zurückgeschnitten, das Kinderbecken vom Schlamm befreit und ein Igel vor dem Ertrinken gerettet. Das Tier war in das Filterbecken gefallen und konnte nicht mehr hinaus. „Zum Glück habe ich ihn gesehen und fischte ihn heraus. Bis zum nächsten Tag wurde er bei uns aufgepäppelt und am nächsten Tag wieder ausgewildert“, so Gemeinderat Fasching.

Mehr über die Reinigungsarbeiten lest ihr kommenden Mittwoch in der Korneuburger NÖN.