Gemeinden im Bezirk Korneuburg sind gerüstet

Noch ist unklar, ob ab Herbst mehr Kleinstkinder zu betreuen sind. Die Gemeinden im Bezirk Korneuburg bereiten aber sich vor.

Gleich drei Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder gibt es in Korneuburg, alle sind privat geführt. Bürgermeister Christian Gepp rechnet für den Herbst „nicht mit einer großartigen Änderung. Es ist aber eine Frage der Nutzung“. So könnten durchaus Familien, denen die Betreuung zu teuer war, nun auf das kostenlose Angebot zurückgreifen. Allerdings beruhigt Gepp: „Jene, die bis jetzt die Betreuung benötigt haben, haben ihren Platz gesichert.“ Dafür beteiligt sich die Stadt auch jetzt schon an der Finanzierung der Kleinkindergruppen, so werden etwa Betriebskosten übernommen.

„Stockerauer Stadtkäfer“ und „Kunterbunt“ nennen sich die zwei privaten Kleinkindergruppen in Stockerau. Unterstützt werden sie von Stadt und Land, sagt Bürgermeisterin Andrea Völkl. Plätze sollten ausreichend vorhanden sein, „für diesen Herbst geht es sich aus“, so Völkl angesichts der Anmeldungen. Da die Tendenz aber steigend ist, würden für Herbst 2024 mehr Gruppen gebraucht.

Spillern: Bürgermeister rechnet mit einem Anstieg der Kinder

„Zwergerl“ nennt sich die Kleinkinderbetreuung in Sierndorf. Schon vor einigen Jahren hat die Gemeinde den Betrieb selbst in die Hand genommen. Zwei Gruppen hat man mittlerweile, „das funktioniert sehr gut“, freut sich Bürgermeister Ernst Kreuzinger. Die Kapazitäten sind ausreichend, sogar aus umliegenden Gemeinden werden Kleinkinder betreut.

Schon seit Jahren betreibt Spillern die Kleinkindergruppe selbst. Das Mindestalter beträgt ein Jahr. SPÖ-Bürgermeister Thomas Speigner rechnet ab Herbst mit einem Anstieg der zu betreuenden Kinder. Da im Herbst 2024 der Übertritt in den Kindergarten schon mit zwei Jahren erfolgt, geht er nicht von einer Überlastung der Kleinkindergruppe aus. Mit der Fertigstellung des neuen Kindergartens sei aber eine Erweiterung um eine Kleinkindergruppe möglich.

Ernstbrunn: Erweiterung um zwei Gruppen geplant

Auch in Hausleiten gibt es eine Kleinkindergruppe, die von der Gemeinde finanziert wird. Sie befindet sich in Seitzersdorf-Wolfpassing neben dem Kindergarten. „15 Kinder werden betreut, das ist auch gleichzeitig die Maximalzahl“, sagt Bürgermeister Andreas Neubauer. Allerdings werden Kinder erst ab dem Alter von einem Jahr aufgenommen. Eine zweite Gruppe ist bereits in Planung, allerdings dauert es noch bis zum Herbst 2024, wenn auch Platz für weitere „normale“ Kindergruppen geschaffen wurde. Die zu erwartenden Mehrkosten für die Gemeinde ab Herbst kann Neubauer noch nicht genau beziffern. Für ihn steht aber schon fest: „Das ist uns die Kinderbetreuung wert.“

„Wir haben bereits seit 2019 eine Kleinkinderbetreuung und somit für alle Kinder Platz“, sagt Ernstbrunns Bürgermeister Horst Gangl. Problematischer werde es erst im Herbst 2024, „da müssen wir um zwei Gruppen erweitern“.

Stetteldorf: Zubau ist vorgesehen

Erst in Planung ist eine eigene Kleinkinderbetreuung in Leobendorf. „Wir haben aber eine Kooperation mit Korneuburg falls eine Tagesbetreuung nötig ist“, sagt Bürgermeisterin Magdalena Batoha. Auch in Enzersfeld sieht Bürgermeister Gerald Glaser der Änderung entspannt entgegen, „ich sehe da kein Problem“. Vorsichtiger ist er bei der Vorschau auf 2024: „Wir müssen uns den Zuzug genau ansehen, da wir an der Kippe zu einer möglichen weiteren Gruppe stehen.“

Schlechter sieht es in Stetteldorf aus. Ob sich die Tagesbetreuung bereits diesen Herbst ausgehen wird, kann Bürgermeister Josef Germ noch nicht fix sagen. Man sei in der Planung auf einen Zubau für eine weitere Gruppe bis Herbst 2024 ausgerichtet.

