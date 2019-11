Mit Unterbrechungen war ein heute 29-jähriger Weinviertler aus dem Bezirk Korneuburg seit seinen Teenagerzeiten immer wieder bei der Feuerwehr. Eifer und Engagement zeigte der Leasing-Arbeiter auch bei der Feuerwehr Kleinwilfersdorf, wo er nach der Absolvierung von Kursen und Lehrgängen zum Zeugmeister ernannt wurde.

„Der Kameradschaftsgeist und das gemeinsame Löschen waren ein Erlebnis und haben mir Spaß gemacht“, schildert der 29-Jährige vor Gericht sichtlich noch immer begeistert von der Feuerwehr. Die bittere Wahrheit, dass er mit seinen Straftaten eine weitere Tätigkeit bei den Florianis zerstört hat, will oder kann er offenbar noch nicht wahrhaben. Was ihm bewusst geworden sei, bekennt er vor der Richterin: „Übermäßiger Alkohol wurde mir zum Verhängnis. Ich habe 20.000 Euro in Bars vertrunken. Vor den von mir verursachten Löscheinsätzen habe ich mich auch mit Bier gestärkt.“

Anerkennung habe er gesucht und bei den Einsätzen der Feuerwehr gefunden. Als es keine Brandmeldungen gab, sei er im November vergangenen Jahres auf die Idee gekommen, die Flaute mit Feuerlegungen in Containern zu überbrücken. Gestärkt mit fünf Flaschen Bier, radelte er am 25. November zu einem Grünschnittcontainer der Gemeinde hinter dem Friedhof und zündete den Inhalt an. Anschließend fuhr er nach Hause und wartete auf die Alarmierung der Feuerwehr.

Gemeinsam mit den Kameraden löschte er dann den Brand. In den kommenden Monaten sorgte der Weinviertler für drei weitere Containerbrände. Dann sei ihm „fad“ geworden, wie er eingestand. Er habe ein größeres Feuer löschen wollen und deshalb eine Scheune in Kleinwilfersdorf angezündet. Er entfachte einen Brand, der den Einsatz von 100 Feuerwehrmännern erforderte und einen Sachschaden von über 46.000 Euro verursacht hat.

„Erst nach dem Einsatz ist mir bewusst geworden, was ich da für einen gefährlichen Blödsinn gemacht habe. Es tut mir leid“, beteuerte er vor den Schöffen. Der bislang unbescholtene Mann wurde wegen Brandstiftung, Sachbeschädigung und Diebstahl zu drei Jahren verurteilt, davon muss er ein Jahr hinter Gittern absitzen. Das Urteil ist rechtskräftig.