Ortsvorsteher bleibt unbesetzt nach kurioser Wahl

Kaum drei Wochen nach der konstituierenden Sitzung trat der Gemeinderat vergangenen Dienstag erneut zusammen, um 36 Punkte der Gemeindepolitik zu beschließen. Themen wie der Rechnungsabschluss 2021, der Voranschlag 2022, Bausperren, oder Förderungen wurden innerhalb kürzester Zeit vorgetragen und einstimmig beschlossen.

Doch bei Punkt 22 kam es zu einem abrupten Halt. Während die Ortsvorsteher-Bestellungen von Erich Westermeier für Wiesen und Robert Trummer für Hatzenbach einstimmig erfolgten, kam es bei der Bestellung des Ortsvorstehers von Kleinwilfersdorf zu einer kuriosen Situation.

Basierend auf den Wahlergebnissen in Kleinwilfersdorf, wo die BGL mit Abstand gewann, nominierte der Gemeindevorstand Gerhard Mayer. Dieser erklärte noch vor der Abstimmung, aus Zeitgründen nicht zur Verfügung zu stehen. BGL-Chef Franz Schöber formulierte einen Gegenantrag, wonach Christine Huber – lanjährige Ortsvorsteherin und bei der Wahl auf der ÖVP-Liste zu finden! – das Amt ausüben solle. Das wurde von der ÖVP-Mehrheit jedoch abgelehnt und trotz zweier ÖVP-Enthaltungen sowie BGL- und MFG-Gegenstimmen bekam Mayer das Amt zugesprochen – er nahm die Wahl aber nicht an. Analog dazu wurde Mayer auch zum Delegierten für die Volksschulgemeinde Spillern gewählt, der Kleinwilfersdorf angehört, doch auch dieses Amt lehnte er aus Zeitgründen ab.

„Ich habe einen Beruf im Außendienst, durch den ich oft tagsüber nicht im Ort und nicht verfügbar bin. Zudem habe ich drei Töchter, bin bei der Feuerwehr aktiv und im Gemeindevorstand. Ich möchte keine meiner Aufgaben nur halbherzig ausführen und deshalb lehne ich diese Nominierung ab. Ich empfinde sie als große Ehre, sehe mich aber den Aufgaben, die in den kommenden Jahren auf den Kleinwilfersdorfer Ortsvorsteher zukommen, zeitlich nicht gewachsen“, erklärt Mayer seine Ablehnung.

Er würde es wie BGL-Obmann Franz Schöber bevorzugen, wenn Huber das Amt mit Unterstützung der Bürgerliste zugesprochen bekäme. In den nächsten Jahren ist nämlich der Glasfaserausbau geplant, der intensiv betreut werden soll, während in Spillern die Sanierung der Volksschule in Millionenhöhe in Arbeit ist.

Hopf: „Es ist eine Frage der Organisation“

Diese Argumentation trifft bei ÖVP-Bürgermeisterin Sabine Hopf auf Unverständnis: „Es ist eine Frage der Organisation. Die anderen Ortsvorsteher sind auch vielfach eingespannt.“ Sie erinnert daran, dass die BGL sich nach der Wahl 2020 noch um das Amt des Ortsvorstehers bemüht hatte. „Ich bin überrascht, dass sie Frau Huber vorgeschlagen haben und keinen anderen Mandatar der BGL.“ Es sei sinnvoll, ein Mitglied des Gemeinderates zu entsenden. „All das haben wir im Koalitionsgespräch und vor der Sitzung im Gemeindevorstand, in dem Herr Mayer selbst sitzt, besprochen.“

Schöber hält dagegen, dass die anderen beiden BGL-Mandatare aus Kleinwilfersdorf ebenfalls verhindert seien: „Christoph Ursch bekleidet bereits das Amt des Jugendgemeinderats und unser dritter Kleinwilfersdorfer arbeitet oft im Nachtdienst. Da jetzt Grabungsarbeiten im gesamten Ort kommen, braucht es jemanden, der vor Ort ist, und Frau Huber würde es gerne weitermachen und hätte auch die Zeit.“ Er ergänzt noch: „Ein Ortsvorsteher muss nicht unbedingt im Gemeinderat sein, aber sie (Anm. Hopf) beharrt darauf.“

Derzeit sieht es nach einer Patt-Situation aus; Lösung gibt es vorerst keine.

Es bleibt kurios

