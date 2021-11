Wieder Zoff um „Grams-Grund“

Schon vor dem Auszug der Bürgerliste in der letzten Gemeinderatssitzung (die NÖN berichtete) sorgte das Thema Wohnbau für Zündstoff in der Gemeindepolitik: Angefangen hat alles mit der plötzlichen Rodung eines zentral gelegenen Grundstücks, des sogenannten Grams-Grundes, in Kleinwilfersdorf. Sofort begannen Gerüchte über ein groß dimensioniertes Wohnhausprojekt zu kursieren.

ÖVP-Bürgermeisterin Sabine Hopf sagte damals, dass es keinen Antrag auf eine Baugenehmigung für dieses Grundstück gebe und sie daher nichts von so einem Projekt wüsste. Kurz darauf wurde im Gemeinderat ein Baustopp beschlossen, um in den nächsten zwei Jahren die Bebauungsvorschriften für Kleinwilfersdorf so anpassen zu können, dass Großbauten verhindert werden.

Im Gemeindekurier vom September 2021 fasste Hopf die Situation noch einmal zusammen und trat dabei Gerüchten über eine bevorstehende Verbauung mit dem Argument entgegen, dass es bisher keinen Antrag auf eine Baugenehmigung gegeben hätte. Allerdings hat der neue Eigentümer des Grundstücks einen Antrag auf Teilung eingereicht, der aber mit Rücksicht auf den dann schon gültigen Baustopp abgelehnt wurde.

Bürgerliste: „Es gibt auch einen Projektplan“

In einem Flugblatt wirft die Bürgerliste (BGL) Hopf nun vor, nicht die ganze Wahrheit zu sagen. Dem Kaufvertrag für das Grundstück liege nämlich ein Projektplan für zwölf Reihenhäuser bei, und die BGL geht davon aus, dass es dazu Vorgespräche mit Hopf als zuständige Baubehörde gegeben haben müsste. Man verweist auch auf eine Unterschriftenaktion in Kleinwilfersdorf, mit der eine Beschränkung der Bebauung auf vier Wohneinheiten gefordert wird. Laut BGL-Fraktionsführer Franz Schöber gibt es inzwischen einen Einspruch des Bauwerbers gegen die Ablehnung des Teilungsplans.

Auf die Frage, wieso die BGL gegen neue Wohnhausanlagen sei, nachdem Schöber doch immer den fehlenden Zuzug bzw. den Abgang der Jungen wegen fehlender Baugründe bedauert hätte, meint er: „Natürlich wollen wir entsprechende Projekte, damit Leitzersdorf nicht weiter schrumpft. Aber wir wollen Wohnraum dort schaffen, wo die Infrastruktur schon vorhanden ist. Das ist einmal auf dem Harmergrundstück in Wiesen und andererseits in Leitzersdorf bei der Siedlungserweiterung Südost.“

Für Wiesen gebe es bereits einen Bauträger, der 20 Wohneinheiten schaffen will. „Aber es geht nichts weiter. Auch in Leitzersdorf sind alle Voraussetzungen für eine Erweiterung des Siedlungsgebiets gegeben und auch dort geschieht nichts“, ortet er einen Stillstand.

Hopf entgegnet dazu, dass der Kleinwilfersdorfer Projektplan mit Mai 2020 datiert ist: „Da war ich noch gar nicht im Amt, das lag noch in der Amtszeit von Schöber“, erinnert sie. Mit ihr sei danach auch nichts abgestimmt worden. Die Unterschriftenaktion sei ihr natürlich bekannt. „Ich habe Christine Huber ganz bewusst mit der Aufgabe betreut, einen Vorschlag für neue Bebauungsrichtlinien zu erstellen. Genau dafür haben wir Ortsvorsteher, die ihre Gemeinden sehr genau kennen.“

Zum Harmer-Grundstück erläutert Hopf: „Da gab es eine Projektpräsentation für alle Gemeinderäte. Bei der Siedlungserweiterung in Leitzersdorf gibt es keinen Kanal, keine Straße. Es muss nicht immer Leitzersdorf sein. Wir planen eine Siedlungserweiterung in Wiesen. Dort ist seit 20 Jahren nichts gewidmet worden.“