Bei Überholmanöver touchiert: Fahrzeuge landeten in Wiese

Werbung

Ein Pkw mit Linz-Land-Kennzeichen fuhr auf der B6 von Klement in Richtung Laa, ein Tesla mit Wiener Kennzeichen ebenfalls in dieselbe Richtung. Nach dem Ort Klement und kurz vor der Kreuzung zu Pyhra wollte der Wiener Lenker in einer leichten Rechtskurve überholen und prallte in die linke Seite des vor ihm fahrenden Fahrzeuges. Der Anprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge in die Wiese am rechten Fahrzeugrand geschleudert wurden.

Die FF Klement sicherte die Unfallstelle ab, die Polizei Ernstbrunn nahm den Unfall auf. Die FF Ernstbrunn war mit dem Tankwagen einsatzbereit, aber zum Glück ging kein Fahrzeug in Flammen auf.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.