Die letzte Station der Sommertour der Musikkapelle Ernstbrunn (MKE) war am vergangenen Freitag das Gasthaus Hösch in Klement. „Warum am Freitag?“, fragte ein Besucher. Antwort: Weil die MKE immer am Freitag die Musikprobe abhält, und genau diese wurde in den Gasthäusern und Heurigen in der Markgemeinde Ernstbrunn gespielt.

„Nach den Proben und Auftritten gehen wir auch immer in die Lokale und werden freundlichst bedient, jetzt haben wir die Proben in die Lokalgärten verlegt und wollen so den Wirten helfen, nach den Lockdowns wieder Fahrt aufzunehmen“, begründet Obmann Günter Breitseher, der sich bei Beate Hösch für die Bewirtung dankte, die Initiative.

Die Tour „Musik und Genuss“ war bestens besucht, die Besucher freuten sich an diesem lauen Sommerabend über gute Stimmung, beste Bewirtung und den Singkreis Oberleis, der zur Pause Lieder von Hermine Lukschanderl darbot.

Der Gastgarten war gefüllt, Biertische mussten nachgebracht werden. Das Gasthaus Hösch kann zufrieden Bilanz ziehen und die Musikkapelle erntete wieder viel Applaus von den Besuchern. Gekommen waren unter anderem Alt-Ortsvorsteher Leo Glasl, ÖKB-Obmann Ernst Busch, die Auer Feuerwehr mit Maria und Robert Riepl sowie Mechatroniker Norbert Dietrich und die Sarrers, Gorgesths und Dobers an der Spitze. Auch dabei war die Ernstbrunner Feuerwehr mit Heinz und Maria Mechtler und den Friedrichovskys, die Niederleiser Jägerschaft mit Gerald „Jack“ Schulz sowie ÖKB-Obmann Franz Meisl mit Gattin Andrea und die Stockers.