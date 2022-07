ÖKB im Umbruch

Werbung

Nach zwei Jahren „Zwangspause“ durch Corona lud der ÖKB-Hauptbezirk zur Jahreshauptversammlung ins Gasthaus Hösch in Klement ein. Von den 16 Ortsverbänden des Bezirks waren 14 vertreten.

Obmann Reinhard Graf freute sich über viele Teilnehmer und hatte für jeden Obmann eine Dankesurkunde samt Medaille parat: „Das ist zwar unüblich, soll aber zur Motivation beitragen, die zwei Jahre waren schwierig genug für uns“, begründet Graf die außertourlichen Auszeichnungen.

Mathias Steiner stellte alle Ortsverbände per Kurzvideo vor, danach sollten die Obmänner einen kurzen Bericht dazu geben. Dabei wurden auch viele Probleme erörtert. So wurde in den letzten Jahren die Personaldecke bei den meisten Ortsverbänden dünner.

Leobendorf ist derzeit im „Umbruch“: Obmann Rudolf Eisler sucht einen Schriftführer und beklagt, dass keine Jugend zum Ortsverband kommt, weil es zu viele andere Angebote gibt und die vielen Zuzügler keine Zeit für Traditionsvereine haben. Arge Probleme hat auch der Ortsverband Niederrußbach, Obmann Josef Burger beklagt den Rücktritt seiner Stellvertreter und gibt sich gar nicht mehr motiviert. Eine Aussprache-Sitzung wird über seine Zukunft entscheiden.

Josef Stich, Ortsverbandsobmann in Großrußbach, berichtet, dass der Ortsverband die Holzkreuze erneuert hat, eine zweite Fahne angekauft wurde und die Veranstaltungen wieder abgehalten werden: „Glücklich samma“, so Stich. Alle Verbände klagen natürlich über den Ausfall ihrer traditionellen Veranstaltungen und das gesunkene Interesse. So klagte auch der Stockerauer Gerald Maierhofer darüber, dass von den angepeilten 100 Mitgliedern derzeit nur 85 dabei sind.

Großteils waren die ÖKBler aber auch in den zwei Jahren aktiv. So berichtete Ernst Busch, Ernstbrunn, über die Renovierung des Kriegerdenkmals in Klement oder Andras Haftner, Korneuburg, dass ein Klubraum zur Verfügung steht, wofür noch Einrichtung gesucht wird. Künftig wird dort jeden ersten Dienstag im Monat ein Klubabend stattfinden. Norbert Glasl, Würnitz, trauert um Vereinswirt Stidl und war auch am Überlegen: „Aus oder weiter?“ Weiter war die Devise: Das Priestergrab wurde saniert, die ÖKB-Kapelle mit historischen Holzkreuzen bestückt, die Motivation ist zurückgekehrt: „Irgendetwas treibt mich immer an“, so Glasl.

Den längsten Bericht gab es von Sierndorfs Reinhard Graf, sie bauten ein „Corona-Kreuz“, organisierten eine „Danke“-Veranstaltung, haben eine große Dartgruppe und eine eigens gebildete „Marterlgruppe“, die Denkmäler pflegt. Graf bot auch Niederrußbachs Burger an, ihn zu unterstützen.

Die meisten Ortsverbände betrieben Renovierungen von Kleindenkmälern und sammelten für das Schwarze Kreuz.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.