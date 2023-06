Eisige Belohnung für die „BikeRider“ der AHS Korneuburg

Bereits seit Frühlingsbeginn treten Schüler des BG/BRG Korneuburg gemeinsam mit ihren Lehrkräften eifrig in die Pedale. Sie machen bei der Initiative „BikeRider“ vom Klimabündnis NÖ mit. Dabei legen sie so oft wie möglich ihre Schul- und Freizeitwege mit dem Rad zurück. Rund 8.400 Radkilometer wurden allein von den BikeRidern in Korneuburg gesammelt. Die aktivste Klasse der Schule wurde jetzt von der Stadt auf ein Eis eingeladen.

Die Initiative erlebte heuer einen regelrechten Boom auf die Startplätze, immerhin handelt es sich um Niederösterreichs erste Fahrradaktion für Schüler ab der 9. Schulstufe. Knapp 1.500 Radler aus 29 Schulen, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr, treten in die Pedale. Die AHS Korneuburg ist bereits zum zweiten Mal dabei.

Im Rathaus zeigt man sich über die fleißigen „BikeRider“ erfreut und motivierte deshalb die Schüler zusätzlich mit einer Einladung auf ein Eis für die aktivste Klasse. Gewonnen hat diese Eis-Challenge die 5B. Immerhin 15 der 31 Jugendlichen sind seit Frühlingsbeginn mit dem Fahrrad unterwegs. Passend zum Weltumwelttag und Welttag des Fahrrads Anfang Juni wurde die erfrischende Belohnung von Bürgermeister Christian Gepp überreicht.

„Die kompakte Stadtstruktur in Korneuburg eignet sich hervorragend, um die täglichen Wege zu Fuß oder mit dem Rad zurückzulegen. Umso erfreulicher, dass gerade unsere Jugend zunehmend das Radfahren als Mobilitätsform für sich entdeckt. 8.400 Radkilometer sind ein beeindruckendes Statement. Ein Eis als Belohnung ist da mehr als gerechtfertigt,“ würdigt Gepp das Engagement der Schule.

Die Aktion „BikeRider“ endete am 16. Juni. Bei der Schlussverlosung warten tolle Preise auf die fleißigen Radler.