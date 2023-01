Klimademo: „Sei du die Veränderung!“

Über 70 Personen waren gestern Freitag (20. Jänner) bei der Klimademo von „Stockerau for Future“ zugegen: Sie machten sich gegen den menschengemachten Klimawandel stark.

Die Witterung war widrig: Kälte hat am Freitag passend zur Jahreszeit endlich Einzug gefunden. Doch die letzten Wochen haben wieder die starken Auswirkungen der klimatischen Veränderungen gezeigt. Die Stockerauer Gruppe von „Fridays for Future“ demonstrierte mit zahlreichen Botschaften auf ihren Plakaten für Klima-Maßnahmen und rief die Bevölkerung dazu auf, sich zu beteiligen.

Keine Klebeaktion am Programm

Es war keine einzelne Aktion, in ganz Niederösterreich beteiligten sich Gruppen - bewusst vor der Landtagswahl - in 91 Orten. Über 70 Menschen folgten in Stockerau dem Ruf und zogen von Sparkassaplatz bis Rathausplatz auf der Hauptstraße. Der Demonstrationszug wurde hinten und vorne jeweils von einem Polizeiauto begleitet. Einer der Polizeibeamten fragte vor der Demonstration, ob jemand vorhabe sich auf die Straße zu picken, und war sichtlich erleichtert, dass dies nicht auf dem Programm stand.

Am Rathausplatz hielt unter anderem Christa Böhm, die Wirtin des Veggie Bräu in Stockerau, eine Rede: „Sei du die Veränderung, die du dir auf der Erde wünschst“, zitierte sie Mahatma Gandhi. Auch Alexandra Hozzank hielt ein Rede, bei der sie darauf hinwies, dass viele Formen des Protests möglich sind und man nur gemeinsam gegen den Klimawandel vorgehen könne.

Mit einem Brief erinnert „Stockerau for Future“ an die Ausrufung des Klimanotstandes im September 2019: Viele Demonstranten unterschrieben das Schriftstück, bevor es in den Briefkasten des Rathauses geworfen wurde.

