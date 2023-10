Klimakonferenz Korneuburg: Zwei Nachmittage im Zeichen des Klimaschutzes

Jugendliche und Erwachsene widmeten sich an zwei Tagen dem Thema Klimaschutz (v.l.): Viktoria Mayer (Vorsitzende der Katholischen Jugend Wien), Valentin Linsbichler (2. Vorsitzender der Katholischen Jungschar Wien), Emma Pruckner (Schülerin), Josef Zechmeister (3. Vorsitzender der Katholischen Jungschar Wien), Leonie Artl (Schülerin), Barbara Doppler (Pfarrgemeinderätin für Bewahrung der Schöpfung), Brigitte Lang-Hrdina (Pastoralassistentin in Korneuburg) und Samuel Gerhartinger (Jungschar Korneuburg) beim Klimaschutztag für Kinder und Jugendliche. Foto: Manfred Mikysek

D ie erste Klimakonferenz fand am letzten Freitag und Samstag im September in der Pfarre Korneuburg statt. Kinder, Jugendliche und Erwachsene trafen sich, um gemeinsam Ideen zu entwickeln, die den Klimaschutz in Korneuburg vorantreiben sollen.