Als Teil des Klimaschutzplans der Marktgemeinde werden derzeit in der gemeindeeigenen Naturparktischlerei im Bauhof für alle Katastralgemeinden Insektenhotels gebaut.

„Insekten bestäuben unsere Pflanzen und fressen Schädlinge wie Blattläuse. Ein entscheidender Beitrag zum natürlichen Gleichgewicht unserer Umwelt“, betont ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl. Im Bereich der Naturparkvolksschule wurde bereits ein Insektenhotel errichtet, jetzt sollen 13 weitere folgen. An jedem Insektenhotel wird der jeweilige Ortsname der Katastralgemeinde angebracht. Ab dem Frühjahr steht dem Einzug der Insekten in ihre neue Behausung also nichts mehr im Wege.