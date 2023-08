Weinviertel soll Haupturlaubsspot werden

„Das Weinviertel ist vom Wetter her in einer gesegneten Ecke“, sagt Hannes Steinacker, Geschäftsführer von Weinviertel Tourismus. Trotzdem nehmen die Wetterextreme zu, das wochenlange Hoch gibt es nicht mehr, Wind und Starkregen werden zum Problem für Urlauber und Touristiker.

Die Folge: „Die Gäste reagieren kurzfristig“, so Steinacker. Zeige die Wetterapp am Dienstag Regen an, werde dann der Kurzurlaub am Wochenende umgeplant. Diese Kurzfristigkeit ist laut Steinacker besonders für die Gastronomie ein großes Problem. Denn wegen der meist sehr dünnen Personaldecke könne kaum durch andere Dienstpläne Rücksicht genommen werden. Wichtig ist laut dem Touristikexperten, dass es im Innenbereich nach Möglichkeit ähnlich viele Sitzplätze gibt wie im Garten. Das gibt den Gästen zumindest die Sicherheit, dass sie nicht umsonst kommen.

Generell gilt aber laut Steinacker, „wir haben im Weinviertel eine viel zu lichte Gastrostruktur.“ Dies sei entlang von Wander- und Radrouten zu erkennen. Wenn ein Gast einkehrt, wird er sich mittelfristig aber auf einen leicht veränderten Geschmack beim Obst und Wein einstellen müssen. In der Landwirtschaft werde auf die klimatischen Veränderungen reagiert und resistentere Sorten werden angebaut, so Steinacker. Dies gilt übrigens auch für Bier, denn das Weinviertel ist ein sehr großes Anbaugebiet für Braugeste.

Genussradeln und Rastplätze mit Selbstbedienung

Steinackers größter Wunsch ist es, dass „das Weinviertel ein Haupturlaubsspot wird.“ So hat auch durch die E-Bikes das Genussradeln zugenommen. Aufgrund der milden Winter ist auch die Radfahrsaison mittlerweile acht bis neun Monate lang. Zur Versorgung werden die Selbstbedienungsrastplätze immer mehr. So können sich die Pedalritter zumindest stärken, bei der Gastronomie entlang der Strecken ortet Steinacker allerdings Entwicklungspotenzial. Dafür versucht man Wanderrouten so anzulegen, dass man immer wieder in schattenspendende Kellergassen kommt. Da ist dann auch die Einkehr bei einer Buschenschank möglich.

Doch auch wenn die Sonne nicht scheint, bietet das Weinviertel eine Fülle an Betätigungen an, erinnert Steinacker. Natürlich sei man in der Region nicht unbedingt mit überdachten Bademöglichkeiten gesegnet. Aber neben einigen Hallenbädern ist die Therme Laa ein Gästemagnet. Steinacker erinnert aber auch an die Fülle von Museen und Schlössern, die besichtigt werden können. „Die sind aber auf eine große Fläche verteilt, da muss man mobil sein“, so der Tourismusexperte.

Die Tourismussprecherin des Bezirks Magdalena Batoha betont, dass es zahlreiche Ausflugsziele gibt, die auch klimafit sind. „Die Burg Kreuzenstein, die Adlerwarte, die Fossilienwelt und der Wildpark in Ernstbrunn können bei jedem Wetter besucht werden“, erinnert sie. Es sei zu erkennen, dass diese Ziele von Ausflüglern und Kurzurlaubern verstärkt genutzt werden.

In den Wald als Hitze-Ausgleich

Was im Bezirk ein großes Plus angesichts der heißeren Sommer ist, ist der Waldreichtum. „Was gibt es Schöneres, als an einem heißen Tag eine Wanderung im kühlen Wald zu unternehmen“, erinnert Batoha. Sie betont aber auch das gut ausgebaute Radwegenetz auch abseits des Donauradwegs. „Da ist für jeden was dabei“, sagt die Tourismussprecherin. Die Routen sind unterschiedlich anstrengend und wunderschön, wenn die Sonne nicht vom Himmel brennt.

In Vorbereitung ist gerade ein Weinwanderweg als weiteres touristisches Ziel, verrät Batoha. Mit Start in Bisamberg werden voraussichtlich Enzersfeld, Stetten und Leobendorf auf der Route liegen.

E-Bikes machen Radtouren auch bei Hitze erträglich

Auch beim E-Bike-Geschäft „Emotion Bikes“ in Korneuburg bestätigt man, dass die Radrouten im Bezirk für Ausflügler und Kurzurlauber ideal sind. Deshalb werden im Internet auch Touren vorgestellt, die Geschäftsführer Michael Neumann oder ein Angestellter selbst gefahren sind. Hobbyradler können sich somit auf das Urteil der Experten verlassen. Entsprechend „durchaus positiv“ ist das Feedback, freut sich Neumann.

Geführte Touren sind allerdings noch nicht möglich, „das ist natürlich eine Frage des Personals“, sagt Neumann. Im Herbst könnte man es aber eventuell probieren. Selbst hohe Temperaturen sind laut Neumann mittlerweile kein Hindernis für ein ausgedehntes Radvergnügen. „Spätestens seit dem Aufkommen der E-Bikes kann jeder selbst bestimmen, wie sehr er sich anstrengen kann und will“, sagt der Experte.

Nordische Länder werden öfter gebucht

Schon seit einigen Jahren bemerkt Michaela Schwarz vom Reisebüro Moser in Stockerau den Trend, dass die nordischen Länder öfter als Ziel gebucht werden. Dies sei zum Teil auch deshalb, weil sich die Preise jenen in anderen Urlaubsländern angenähert haben.

Neben der Hauptsaison, an die vor allem Familien mit Kindern gebunden sind, ist aber mittlerweile auch der September sehr gut gebucht, sagt Schwarz. Und auch im Juni werden bereits mehr Urlaube angetreten.

„Ans Meer“ trotz der hohen Temperaturen

Ein massives Umdenken der Touristen angesichts der Klimaerwärmung sei aber nicht zu erkennen. „Wer ans Meer will, der lässt sich davon nicht abhalten“, sagt Schwarz. Das habe auch gezeigt, dass Rhodos-Urlauber gleich nach „Brand aus“ auf die Insel geflogen sind.

Das bestätigt auch Klaudia Mayerhuber von Ruefa in Korneuburg: „Rund 80 Prozent der Kunden fliegen in die Wärme.“ Auch bei Hitze-Hotspots wie Ägypten mit über 40 Grad sieht sie einstweilen kein Nachlassen der Buchungen. „Das Wetter punktet einfach“, sagt sie. Denn die südlichen Länder sind von der Wetterlage her stabiler als Österreich, wo man auch eine Woche Regen erleben kann.

Allerdings interessieren sich immer mehr Kunden von Mayerhuber für Reisen in den Norden. Norwegen werde verstärkt nachgefragt, im Trend liegt aber auch Island. Wer glaubt, auf einem Kreuzfahrtschiff auf dem offenen Meer gemäßigtere Temperaturen vorzufinden, könnte einer Täuschung unterliegen. Die Innenbereiche sind zwar klimatisiert, an Deck herrschen dann aber hohe Temperaturen.