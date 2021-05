Knalleffekt: ÖVP-Vize Elisabeth Fiala nimmt den Hut .

Vizebürgermeisterin Elisabeth Fiala hat all ihre Funktionen in der Gemeinde zurückgelegt. Auch die Funktion der Obmann-Stellvertreterin in der Gemeindepartei will sie nicht mehr ausüben. Es ist der dritte Abgang in der ÖVP Enzersfeld innerhalb eines dreiviertel Jahres.