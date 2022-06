Maßnahmen gegen Wasserverluste: "Trinkwasser ist wertvoll"

Werbung

Das Wasser-Ortsnetz von Königsbrunn im Weinviertel hat bereits einige Jahrzehnte auf dem Buckel. Kein Wunder also, dass es undichte Stellen gibt. „Unsere Messungen ergeben, dass es zahlreiche Lecks gibt, die für größere Wasserverluste verantwortlich sind“, erzählt EVN Wasser-Experte Nico Schönhacker.

Um die Verluste zu minimieren, führt die EVN laufend Überprüfungen der Trinkwasserleitungen durch – so auch ab Montag, dem 13. Juni, in Königsbrunn: „Es soll kein Tropfen wertvolles Trinkwasser verloren gehen.“ Dabei kommt ein modernes akustisches Verfahren zum Einsatz, um das jeweilige Leck zu orten. „Mit Spezialgeräten können wir Signale aufzeichnen und Schäden an den Versorgungsleitungen lokalisieren. Alle georteten undichten Stellen werden im Anschluss repariert und durch eine erneute Messung kontrolliert“, so Schönhacker.

Neben den wenigen großen Schäden, die rasch behoben werden können, sind es vor allem viele kleine Schäden, die den hohen Wasserverlust verursachen. Der überwiegende Teil der Schäden befindet sich nämlich auf den Hausanschlussarmaturen. "Diese Reparaturen steigern die Versorgungssicherheit für unsere Kunden langfristig und helfen uns größere Schäden zu vermeiden", so der Techniker, der um Verständnis bittet, dass in Einzelfällen auch Privatgrundstücke betreten werden müssen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.