Anreiz alleine reicht nicht

Wo immer im Bezirk Bäume gefällt werden, ist ein Aufschrei so gut wie sicher. Umgeschnittene Bäume bewegen die Menschen – und das ist grundsätzlich gut so, denn im Zuge der Klimaerwärmung ist das Verständnis für eine funktionierende Natur gewachsen. Auch in den Gärten geht der Trend zurück zur Natur.

In Langenzersdorf denkt die Politik über eine Baumschutzverordnung nach. Während ÖVP und SPÖ für ein Anreizsystem plädieren, fordern die Grünen Sanktionen bei Nichteinhaltung.

Tatsache ist: Will man Bäume ernsthaft schützen bzw. Nachpflanzungen garantieren, dann wird es ohne gewissen Druck nicht gehen. Denn ein Gesetz ohne Sanktionsmöglichkeiten ist in der Regel zahnlos. Es muss ja nicht so streng wie in Wien sein, wo Bäume nur mit behördlicher Genehmigung gefällt werden dürfen. Aber ein Anreiz alleine wird wohl zu wenig sein.