Das Coronavirus hat den Bezirk Korneuburg fest im Griff. Zwar ist die Zahl der Neuinfektionen Anfang der Woche erstmals nicht gestiegen, dennoch bleibt der Bezirk Corona-Hotspot – zumindest am Papier. Dass Korneuburg tagelang mehr positiv Getestete hatte als Wien, lässt sich vielleicht auch damit erklären, dass sich durch die Kleinstruktur des Bezirks die Infektionskette viel besser nachvollziehen lässt als in einer Millionen-Metropole. Das ist die gute Nachricht in Zusammenhang mit dem Virus.

Doch mittlerweile beeinflusst COVID-19 nicht nur das öffentliche Leben, sondern auch die Politik. Die mit Spannung erwartete Gemeinderatssitzung in Leitzersdorf wurde verschoben, da BGL und SPÖ nicht zur Sitzung erschienen sind. Der SPÖ-Mandatar steht unter Quarantäne. Noch-Bürgermeister Franz Schöber (BGL), der aufgrund der letzten Entwicklungen auf die SPÖ-Stimme hoffen durfte, hat sich damit – Corona sei Dank – zumindest eine Atempause verschafft.